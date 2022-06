"Тут слишком круто, самые добрые люди живут в Америке": Бота Нурсеитова о жизни в США

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская модель и блогер Бота Нурсеитова высказалась о людях в США, куда недавно уехала. Она также заявила, что там "слишком круто", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Бота поделилась восторгом по поводу жизни в Соединенных Штатах.

"Простите, но тут слишком круто", - написала она, опубликовав видео своей ночной поездки по Нью-Йорку.

"Я поняла, что самые добрые, улыбчивые, позитивные люди живут в Америке. Нигде, даже в Европе, я не встречала настолько благодарных людей! Здесь каждый американец говорит: "I’m sorry" и "thank you so much" по тысячу раз в день. Если ты прошел мимо человека и сам задел, он будет извиняться и говорить, что это он виноват, что вы его задели. Так мило!

Везде за все благодарят, нужно, не нужно - обязательно: thank you. И всегда хотят тебе помочь. Если ты идешь по улице и громко смеешься, они, наоборот, смотрят на тебя и улыбаются и скажут, как классно. Никто не осуждает, не смотрит на тебя свысока, не закатывает глаза. Если ты им улыбаешься, они улыбаются в ответ. Здесь все живут в моменте. Вот им сейчас хорошо? Все! Завтра будет завтра, прошлое уже неважно. Конечно же, я люблю это", - также заявила Бота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973459-tut-slishkom-kruto-samye-dobrye-lyudi-zhivut-v-amerike-bota-nurseitova-o-zhizni-v-ssha/