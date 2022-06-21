"Свалите из страны без денег": Алуа Конарова обратилась к недовольным жизнью в Казахстане (видео)

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова вернулась в Алматы и осталась в восторге от изменений, произошедших в городе. Она также обратилась к недовольным жизнью в Казахстане и посоветовала им "свалить их страны на два года, но только без денег", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алуа Курманалиевна записала обращение к отдельной категории сограждан.

"Давно хотела обратиться к казахстанцам, которые вечно всем недовольны, которые вечно ноют, которые никогда ничего не устраивает в своей стране. Знаете, я хотела вам посоветовать. Свалите из страны на два года, но только без денег. Свалите так, чтобы в чужой стране нужно было выживать: искать работу, без знания языка, без квартиры. По сути, действительно вот заняться самым настоящим что ни на есть выживанием, когда кругом чужие люди, нет никого поддерживающего тебя рядом.

Попробуйте там начать работать, зарабатывать деньги, а потом просто вернуться в Казахстан и сравнить. Вот я рекомендую тем, кто вечно всем недоволен. Что бы ни происходило в нашей стране, поверьте мне, в Казахстане в любом случае круче", - высказалась она.

Конарова также прогулялась по вечернему Алматы и осталась в восторге от его современного вида.

"Город цветет и пахнет. Мне все очень нравится. У нас безумно стильный город. В общем, город изменился, и изменения, конечно, однозначно к лучшему. Пусть у нас все будет хорошо, все будет спокойно и все для людей. Сколько у нас талантов! Богата талантами казахская земля", - прокомментировала она увиденное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975026-svalite-iz-strany-bez-deneg-alua-konarova-obratilas-k-nedovolnym-zhiznyu-v-kazahstane-video/