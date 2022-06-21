"Породила во мне стыд, зажатость": Нучи рассказал, как одна фраза матери изменила его жизнь

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер Нурлан Алимходжаев рассказал, как одна фраза, сказанная его матерью, породила в нем "стыд, зажатость и страх быть высмеянным". По словам инстазвезды, он сейчас работает с психологом, передает NUR.KZ.

По словам Нучи, ситуация произошла, когда он был ребенком. Подробности он поведал в Instagram.

"Удивительно, как неосторожно брошенная мамой фраза "ты танцуешь, как баба" навсегда породила во мне стыд, зажатость и страх быть высмеянным, опозоренным, нелепым на танцполе. Просто парализует меня. P.S.: мать была пьяна, а я был ребенком, перед ногами которого в тот момент от стыда разразилась земля", - с горечью вспоминает он.

По словам Нурлана, несмотря на минусы, произошедшее открыло в нем другие стороны.

"Тем не менее, за любой проблемой скрываются возможности. Если вы лишитесь зрения, у вас острее начнет работать слух и обоняние. Так и у меня из-за невозможности выразить себя в танце я обрел ту манерность и тягучесть, которая присуща только мне и о которой многие дамы мечтают. Таким образом я самовыражаюсь. Я "танцую", - заявил Нучи.

Блогер рассказал, что сейчас он работает с психологом.

"Завтракаю и думаю: опять наговорил лишнего, опять слишком откровенно. Опять претензия к маме. А потом прочитал и отпустило. Не я один такой. И да, я в проработке, работаю над сепарацией с мамой. С психологом. Это не просто. Бывают качели, как вчера в клубе, где меня опять накрыла злость и обида. Но важно помнить, что вошел я в психоанализ не из-за нелюбви к матери, а как раз от обратного. Чтобы отпустить все обиды, претензии, ожидания. В общем, я в пути", - высказался Алимходжаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974854-porodila-vo-mne-styd-zazhatost-nuchi-rasskazal-kak-odna-fraza-materi-izmenila-ego-zhizn/