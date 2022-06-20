"Было сложно": Жанель Макажан рассказала, как родители мужа отнеслись к браку с ней

Жанель Макажан и Абай Асылхан. Фото: instagram.com/janellemakajan

Актриса Жанель Макажан, вышедшая замуж за актера Абая Асылхана, который младше нее на восемь лет, рассказала, как отнеслись к их браку родственники мужа, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жанель, которая пережила развод, имея дочь и сына, рассказала, как решилась выйти замуж за Абая и доверить ему себя и детей.

"Если Абай сказал, он это сделает и точка. Свою любовь и уважение он доказал, показывает, делает. Его вера, уважение к женщинам, любовь к миру дали мне понять, что я могу доверить себя и детей", - написала актриса.

Жанель Макажан и Абай Асылхан. Фото: instagram.com/janellemakajan

При этом, по словам знаменитости, возникли сложности с его окружением. Родные мужчины не могли принять в качестве жены Абая девушку, которая старше него на восемь лет и имеет двоих детей от первого брака.

"Было сложно. Со стороны его родителей, сестер, родственников, друзей было много критики и истерик. Все потому, что дети, возраст. Часто родителям нужна удобная келин, но, к счастью, это не про меня. Продолжалось все это долго время. Нам с Абаем было тяжело, но опять-таки повторюсь, если он принял решение, то никто не имеет никакой силы против него, кроме Всевышнего. Он сказал: "Я уповаю на Всевышнего и доверяю своему выбору, так он всем поставил точку", - рассказала Жанель.

Жанель Макажан. Фото: instagram.com/janellemakajan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974815-bylo-slozhno-zhanel-makazhan-rasskazala-kak-roditeli-muzha-otneslis-k-braku-s-ney/