Блондинка с короткой стрижкой в квартире родителей: Супермамасита показала себя до прихода известности

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша-миллионник Алия Байтугаева показала, как выглядела и в каких условиях жила до того, как стала успешной и известной, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алия выложила серию Stories с кадрами из прошлого. В одной из них она показала первую квартиру, в которой жила с мужем и маленькими детьми.

"Наша первая квартира. Но она была не нашей, а родительской. Вот так мы жили. Скромно и весело", - написала Супермамасита.

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

По словам матери троих детей, самой дорогой ее покупкой на тот момент были кроссовки за 19 тысяч тенге. Ту обувь она носила два года. Сейчас в гардеробной Алии множество пар разной обуви, одежды и аксессуаров.

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Ранее Алия носила короткую стрижку и была блондинкой.

"Короткая стрижка под мальчишку. Зато знаете, какой кайф. Вообще не парилась: утром голову помыла и вперед", - вспоминает блогерша.

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

"Вот эту черную куртку носила две беременности и после родов тоже. Потом продала ее. Интересно, правда? Половина из вас вообще меня не знают. Все видят успешную Мамаситу, а вот годами ранее - нет", - обратилась к подписчикам она.

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

"Помню, как собирали листья, а потом делали из них венки. Прошло пять лет. С ума сойти! Внутри меня было столько потенциала, а я и не знала. Просто делала, как чувствую", - ударилась в воспоминания Супермамасита.

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Алия показала, как выглядела в 21 год, когда была беременна старшей дочерью.

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

"Это я! И мне уже не 21, а 34. Я уже тетя, но таковой себя не чувствую! У меня все только-только начинается", - заявила Супермамасита.

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974803-blondinka-s-korotkoy-strizhkoy-v-kvartire-roditeley-supermamasita-pokazala-sebya-v-proshlom/