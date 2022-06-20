"Думаете, я несчастна без мужа?": Ерке Есмахан высказалась о своей личной жизни

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан заявила, что те, кто считают ее несчастной из-за отсутствия мужа, заблуждаются. По мнению артистки, девушки должны уметь быть полноценными и без мужчины и не считать, что мир вращается вокруг кого-то, передает NUR.KZ.

Один из поклонников спросил Ерке в Instagram, когда же она выйдет замуж.

"Что вы хотите делать без меня, отдав меня замуж? Почему вы продолжаете спрашивать? Думаете, я несчастна без мужа? Не ошибайтесь", - написала в ответ певица.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Другой фанат сразу решил узнать, какой калым требуется за Ерке в качестве невесты.

"Я даже не думала об этом. Сколько было бы правильным с моей стороны сказать? Напишите", - предложила знаменитость.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Еще один пользователь соцсети поинтересовался какими качествами, по мнению артистки, должна обладать девушка.

"Первое: умная, знающая, верная. Всегда нужно быть в поиске чего-то нового. Второе: чистота. чистота души, тела и духа. Третье: есть ли у вас парень или муж либо нет, в любом случае вы должны быть полноценной. Сначала найдите себя. Жизнь не вращается вокруг одного человека", - порассуждала Есмахан.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Как призналась музыкальная исполнительница, больше всего она ценит в людях три определенных качества: любовь к правде, умение держать ответственность за свои слова и юмор.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

В дамкой сумочке певицы, как рассказала она с ноткой юмора, всегда можно найти зарядное устройство, косметический кушон, средство от аллергии, парфюм и честь.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

По словам артистки, ей приходит много сообщений из разных стран, в которые она надеется в будущем попасть.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Напоследок Ерке дала девушкам совет менять мышление, а также заявила, что правила существуют, чтобы их нарушать и быть счастливой.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974770-erke-esmahan-o-lichnoy-zhizni-dumaete-ya-neschastna-bez-muzha/