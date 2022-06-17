Жулдыз Абдукаримова заявила, что она не замужем (видео)

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова заявила Кайрату Нуртасу, что она еще не замужем. Такое заявление мать четырех детей сделала после предложения отметить 20-летие брака на заграничном острове, передает NUR.KZ.

Звездная пара опубликовала видео своего отдыха в Черногории вместе с сыном Ханом в Instagram. На кадрах семья прогуливается у моря и любуется красивыми видами.

"Вода такая прозрачная. Море такое чистое, все видно", - поразилась Жулдыз.

Затем они показали на видео остров Госпа-од-Шкрпьела, название которого переводится как "Божья Матерь на скале". После этого звездное семейство стало свидетелями мероприятия у местных жителей.

"Местное мероприятие, свадебный тортик и гости. Шикарно. Классно провести здесь свадьбу, да?" - спросила актриса, обращаясь к Кайрату Нуртасу.

Певец охотно отреагировал на ее слова.

"Да, только не здесь, а там, на острове. Когда двадцатилетие будет у нас, я думаю, там мы сделаем", - высказался он.

В ответ Жулдыз сделала неожиданное заявление.

"Я же еще не замужем", - сказала актриса со смехом, после чего Нуртас тут же отвернулся и ушел.

Напомним, ранее мы писали, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова вместе посетили праздник старшей дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974620-zhuldyz-abdukarimova-zayavila-chto-ona-ne-zamuzhem-video/