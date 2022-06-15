Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова вместе посетили праздник старшей дочери (фото)

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова с дочерью. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова продолжают своими фотографиями развеивать слухи о семейной размолвке. Звездная пара вместе появилась на выпускном в музыкальной школе своей старшей дочери, передает NUR.KZ.

Похоже, старшая дочь Кайрата Нуртаса пошла по стопам своего звездного отца. В своем Instagram Жулдыз Абдукаримова опубликовала семейный кадр, сделанный в музыкальной школе, которую окончила юная Сезим. И девочка, и ее родители излучают радость и гордость.

"Раньше я часто представляла этот день. Чем больше думала, тем больше ждала этого момента. Интересное ощущение. Наш первенец окончила музыкальную школу. 9-10 лет обучения и оправданные надежды своих учителей. Главное, что она исполнила свои желания. Я плачу, потому что она окончила музыкальную школу. Не знаю, что будет со мной, когда она окончит школу. Это правда, что узнаешь ценность родителей, когда у тебя появляется свой ребенок", - написала актриса.

Кайрат присоединился к словам жены.

"Мой первенец. Будь счастлива, душа моя, Сезим", - пожелал он дочери.

"Кайрат сам как молодой выпускник, офигеть! Поздравляю! Будь счастливой девушкой!", "Пусть будущее будет светлым. Будь радостью для своих родителей", "Вы будете плакать еще больше, когда она выйдет замуж", - прокомментировали подписчики актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974242-kayrat-nurtas-i-zhuldyz-abdukarimova-vmeste-posetili-prazdnik-starshey-docheri-foto/