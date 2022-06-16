"Мой муж ненасытный": Седокова поведала о гадостях от бывшего и интимных отношениях с супругом

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова рассказала, как бывший муж говорил ей неприятные вещи о ее внешности. Она обсудила деликатную тему интимных отношений с нынешним супругом и поведала о проблемах в них, передает NUR.KZ.

Седокова приняла участие в шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка с Ляйсан".

Во время кулинарной работы дамы обсудили вопросы тайм-менеджмента. Анна поделилась своим секретом: она уделяет любому делу 25 минут, после чего устраивает передышку.

"В планировании также нужно планировать отдых, вот эти пятнадцатиминутки", - заявила Седокова.

После этого Ляйсан внезапно перевела тему на более пикантную.

"У вас 15 минут длится?" — неожиданно спросила ведущая.

Анна оказалась обескуражена ее вопросом.

"Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты закрутила меня! Закрутила, завертела. Нет, у нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. И это всегда длится по два часа. Нет, ну правда! Я иногда хочу поменьше", - призналась певица.

В ответ Утяшева заявила, что Седокова заставила девушек себя возненавидеть.

На данный момент Анна замужем за спортсменом Янисом Тиммой, он стал ее третьим мужем. Певица имеет трех детей от трех разных мужчин.

Артистка пожаловалась, что предыдущий избранник говорил ей неприятные вещи о ее внешности.

"Я поправилась в третью беременность. И если раньше тело как-то раз и сдувалось само, я ничего для этого не делала, а тут, когда тебе уже 35, ты понимаешь, что оно не возвращается обратно так просто. И вот как раз тут ты должен вводить новые пищевые привычки. Я продолжала ничего не делать и продолжала не худеть. Приходишь на съемку, а у тебя вот такая ряха в камере. Или там, например, я помню, встречаю бывшего мужа, я в шортиках тогда была, и он смотрит на тебя и такой: "Ну, я бы тебе не рекомендовал, конечно, носить шорты. У тебя ноги такие страшные". И уходит. В тот момент я настолько это приняла близко к сердцу", - вспоминает Анна.

Сейчас Седокова счастлива в браке. Отвечая на блиц-вопросы Ляйсан, она заявила, что больше никогда не разведется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974313-moy-muzh-nenasytnyy-sedokova-povedala-o-gadostyah-ot-byvshego-i-intimnyh-otnosheniyah-s-suprugom/