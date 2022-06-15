"Мне, что, умножение с ним учить?": Карина Сыздыкова о знакомстве с парнем на 11 лет младше нее

Карина Сыздыкова. Фото: instagram.com/karisha.syzdykova

Блогерша Карина Сыздыкова рассказала о знакомстве с парнем, который в итоге оказался на 11 лет младше нее. По словам инстадивы, узнав о возрасте ухажера, она попросила его больше не звонить ей, передает NUR.KZ.

В своем Instagram 33-летняя блогерша поведала об одной истории своего знакомства с юношей, который оказался намного младше нее.

"Недавно познакомилась с одним парнем: ехал рядом, сигналил, фарил. В итоге, когда я остановилась, подъехал и сразу вышел из машины. Я в недоумении, сижу, смотрю на него. Он подходит к окну и говорит: "Красивая, куда так спешишь?". Отвечаю: "К детям". Он, как я поняла, думал, что я отшутилась. Продолжает: "Дай мне свой номер, я тебе позвоню, сейчас отвлекать не буду".

Я сразу поняла, что он молодой. Ну, во-первых, весь самоуверенный. Во-вторых, начал мне "тыкать", я не ханжа, но все-таки всегда сама стараюсь обращаться (тем более к незнакомым) на "вы". Все произошло так быстро, что я даже не поняла, номер я ему дала, но второй, не основной", - пояснила Сыздыкова.

В результате они начали общаться. А затем Карина сказала ему о своем возрасте.

"Он молчал минут 15. Потом написал: "Я думал, ты младше меня. Я просто 1995-го года". Конечно, мне это польстило. То есть мне, по его меркам, могло быть 25-26? Ой, это так мило. Дальше он пишет: "Ничего, что я с вами на "ты" перешел?" - продолжила свой рассказ блогерша.

В итоге она позже встретилась с юношей.

"Парень оказался очень милым и застенчивым. Или просто он уважительно относился ко мне ввиду моего возраста. Мы поговорили, посмеялись и он говорит: "Я тебе соврал". Ой, думаю, 100% не женат, значит соврал насчет своего возраста. И он, как будто читая мои мысли, говорит: "Я не 95-го года". Томная пауза, и я выдаю: "Дай угадаю. Ты 2000-го!". Ребят, клянусь, я просто пошутила! Думала, что пошутила. И он отвечает: "Да". После этого я не могла спокойно стоять. Я смеялась, а он смотрел на меня, как на дуру.

В итоге я уже решила ретироваться, обязательно сказав, что было, конечно, приятно пообщаться, но на этом все. А он ни в какую. Говорит мне: "Ты такая классная! С тобой так интересно!". Конечно, малыш, я ж тебя на 11 лет старше, я много чего интересного могу тебе рассказать. Я сказала, что могу предложить только дружбу (но это не точно, мне, что, с ним умножение учить или что вообще делать-то?). И как обычно говорю, я же добрая, а дети это чувствуют, вот и тянутся ко мне", - посмеялась мать двоих детей.

Знакомство закончилось тем, что блогерша попросила парня больше не писать ей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974222-mne-chto-umnozhenie-s-nim-uchit-karina-syzdykova-o-znakomstve-s-parnem-na-13-let-mladshe-nee/