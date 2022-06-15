"Тупые токсичные отношения": Дарья Александрова высказалась о первом браке и сделала каминг-аут

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Телеведущая Дарья Александрова высказалась о своем первом браке. Она назвала его "тупыми токсичными отношениями, построенными на играх и манипуляциях". Отечественная знаменитость также рассказала, какое мнение у нее сложилось о себе самой после развода, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram актриса спросила у подписчиков, какие слухи они слышали про нее. Одна из пользовательниц соцсети рассказала Дарье, что она оформляла ее развод с бывшим супругом.

"Ваш бывший хотел с вами сойтись, по секрету", - заявила подписчица.

В ответ знаменитость призналась, что это сообщение сработало лучше, чем десять психологов.

"Я всегда была худшего о себе мнения и лучшего о нем. Я жила с мыслью, что я та женщина, с которой разводятся. И была толика сомнения, что, может, это просто был его очередной момент "перевоспитания". Тупые токсичные отношения, построенные на играх и манипуляциях. Фу. Слава Богу, что все сложилось так, как сложилось", - написала Александрова.

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Еще одна поклонница поведала Дарье, что встречала слухи о ее нетрадиционных вкусах в отношениях.

"Ну, давайте вот так расскажу. Я испытывала определенную симпатию к девушке-лесбиянке. Она прям такая была очень на мальчика похожа. И еще при этом характер был очень мужской-мужской. Не быдло-лесби, а просто ухоженная, подтянутая, красивая. Короче, у нее девушка была, и они прям долго были вместе - лет семь, наверное. Я изредка заходила на страничку к ней глянуть. Там, в общем, безответно было.

Кстати, эта девушка теперь замужем. Не та, которая мне нравилась. Та, которая с ней встречалась. Потом я даже ходила на свидания (уже с другой). Тоже мальчик-мальчик прям. Поведение, поступки, сюрпризы. Е-мое. Меня от такого отношения чуть не унесло. Потом что-то поняла, что я очень нечестна с ней. Она-то серьезно, а мне просто интересно это все. И как-то вот перестали общаться. Она уже в Америке давно живет. Классно прям живет. Вот так каминг-аут", - внезапно рассказала актриса.

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974130-tupye-toksichnye-otnosheniya-darya-aleksandrova-vyskazalas-o-pervom-brake-i-sdelala-kaming-aut/