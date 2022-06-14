"Я чую границы дозволенного": Дарья Александрова об отношениях с мужем и причинах его седины

Дарья Александрова с мужем. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса Дарья Александрова раскрыла перед поклонниками, какие у нее отношения с мужем и поведала о правилах, которые она соблюдает, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогерша опубликовала совместное с супругом фото и в шуточной манере рассказала о важных моментах, касающихся их жизни и ее работы.

"Сережа, моргни, если тебя держат в заложниках", - частенько слышит сейчас Сережа в свой адрес. А вот не моргнет, я вам скажу: я бдю. Если без шуток, отвечаю на самые частые вопросы. Ходить со мной на мероприятия он любит. Я его не заставляю. Просто тут у нас пазл сложился - мы оба не любим гулять долго. Поэтому уже через два часа сваливаем по-английски, чтоб никого не заразить нашим примером", - пояснила Дарья.

Актриса давно не радовала поклонников своими откровенными снимками в бикини, но когда ранее делала это, фанаты интересовались, как к этому относится Сергей. Кроме того, подписчиков волнует, как мужчина относится к тому, что частенько попадает в кадры на странице жены.

"Перед публикацией чего-то, касающегося его, в сторис/пост я все с ним утверждаю. До сих пор не было еще такого, чтоб он не одобрил. Я чую границы дозволенного. Эти границы у нас с ним очень схожи. В роликах я его не заставляю сниматься. Он, конечно, напрягается, когда это происходит долго, но прекрасно понимает, что это моя работа и поддерживает меня. Не злится, не ноет, не бесится", - утверждает Александрова.

Еще несколько моментов, которые она решила осветить, коснулись внешнего вида ее мужа.

"Глаза грустные у него, как и у меня, с рождения. Это не связано с абьюзом. Он не похудел со мной - он и до меня был стройным. Седина появилась со мной - это я постаралась, да. Или ковид. Или возраст. Но и я тоже начинаю седеть", - заявила Дарья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974036-ya-chuyu-granitsy-dozvolennogo-darya-aleksandrova-ob-otnosheniyah-s-muzhem-i-prichinah-ego-sediny/