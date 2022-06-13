"Я долго ждал свою семью": Тимур Балымбетов высказался о жене, сыне и счастье

Тимур и Лаура Балымбетовы. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер и интервьюер Тимур Балымбетов, отправившийся на отдых в Турцию, высказался о своей семье. Он признался, что происходящее сейчас превосходит его мечты и ожидания, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Балымбетов показал, как отдыхает в Бодруме вместе с женой и сыном, а также пообщался с подписчиками. Один из них спросил, не слишком ли Тимур детоцентричен.

"Хороший вопрос, ответит только время. Наш первый ребенок, наш сыночек, поэтому мы хотим проводить с ним максимальное количество времени. Я, как отец, кайфую, я не понимаю, как кто-то может такое пропускать, отказываться от этого.

Поэтому не обижайтесь, не обессудьте, время покажет. Но я буду ценить и проводить каждый момент с моим сыночком и моей любимой. Я долго ждал свою семью и то, что сейчас происходит, превосходит мои мечты и ожидания. Меня правда переполняют чувства, и я каждый день благодарю Бога за жену и сына. За мою семью", - признался Балымбетов.

Он также показал видео, на котором играет с маленьким сыном.

"Разве может что-то сравниться вот с такими моментами? Исека - моя радость и исполнившаяся мечта. Всем сердцем люблю", - заявил продюсер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973777-ya-dolgo-zhdal-svoyu-semyu-timur-balymbetov-vyskazalsya-o-zhene-syne-i-schaste/