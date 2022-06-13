"Сколько же семей несчастны": Жания Джуринская о жизни с родителями мужа

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская высказалась о жизни с родителями мужа. Она заявила, что многие семьи несчастны, потому что не могут сказать "нет" из-за страха перед "уятом", передает NUR.KZ.

Подписчик спросил знаменитость в Instagram, как она поняла, что Данияр - ее человек.

"С первых минут было легко. Никаких эмоциональных качель, мозги не выносил: типа пропал и не появился, никаких интриг, никаких игр! Но. девочки, если вас такие вещи цепляют и вы ведетесь, значит вам к психологу, это нездорово. У нас все было просто и понятно. И конечно, поступки, а еще то, что он всегда говорил и говорит "мы", - ответила Джуринская.

Жания также порассуждала о том, с чего, по ее мнению, начинается любовь к себе.

"Думаю, начинается со слова "нет". Когда можешь сказать "нет", "не хочу", "не буду". И не переживаешь, как на это отреагируют другие. Это и есть уважение к себе: себя не заставляешь, не терпишь, кого-то выше себя не ставишь", - заявила актриса.

Еще одна поклонница пожаловалась Джуринской, что "потеряла себя" из-за того, что она и муж живут с его родителями.

"Сколько же семей несчастны, а все потому, что не могут сказать "нет". Ну да, это же "уят" и лучше прожить как призрак. А то мало ли что они скажут", - высказалась в ответ Жания.

Напомним, ранее супруг актрисы Жании Джуринской Данияр Хизметов тоже высказался о жизни молодой семьи с родителями. Он заявил, что в таких случаях часто нарушаются личные границы молодоженов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973765-skolko-zhe-semey-neschastny-zhaniya-dzhurinskaya-o-zhizni-s-roditelyami-muzha/