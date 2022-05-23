"Каждая семья должна жить отдельно": муж Жании Джуринской о жизни с родителями (видео)

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/khizmetov

Супруг актрисы Жании Джуринской Данияр Хизметов высказался о жизни молодой семьи с родителями. Он заявил, что в таких случаях часто нарушаются личные границы молодоженов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Данияр решил затронуть всегда актуальную тему.

"Что касаемо того, что младшие сыновья должны жить вместе с родителями, это больше, наверное, такая восточная культура. Я считаю, что это правильно, это круто, нужно сохранять традиции. Но к большому сожалению, у нас никогда не было понятия личных границ.

Их не соблюдают, их нарушают и, как правило, есть родители, которые лезут в семьи своих детей. Конечно, они желают только блага для своего ребенка, но нельзя при этом забывать, что тот человек, которого вы привели в дом, это тоже чей-то ребенок", - заявил он.

Муж актрисы также упомянул проблему, которая зачастую встает перед мужчинами, приведшими жену в дом родителей.

"Существует такая проблема тогда: у мужа сложный выбор, то ли вставать на сторону мамы - женщины, которая его родила, воспитала, то ли вставать на сторону жены, которая родит ему детей и это его семья.

Поэтому я считаю, что мужчины ни в коем случае не должны оставлять этот конфликт и скидывать на них, чтобы они сами между собой решили. Я всегда за разговоры. Просто спокойно, неэмоционально сесть за стол, поговорить о ситуации и прийти к какому-то компромиссу", - добавил Данияр.

По мнению мужа Жании, чтобы не нарушать личные границы, просто жить отдельно.

"Каждая семья должна жить отдельно. Но тем не менее, никто же не запрещает приезжать друг ко другу в гости. Поэтому так. Голыми, в трусах тоже иногда охота по квартире походить. Но когда родители живут, конечно, этого не сделаешь", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970552-kazhdaya-semya-dolzhna-zhit-otdelno-muzh-zhanii-dzhurinskoy-o-zhizni-s-roditelyami-video/