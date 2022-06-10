Айсауле Бакытбек объявила о смене фамилии и рассказала, как отказалась от отдыха (видео)

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и бизнесвумен Айсауле Бакытбек рассказала, что она поменяла фамилию, и пожаловалась на необходимость оформления множества бумаг, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айсауле порассуждала о том, что значит взрослая жизнь.

"Господи, взрослая жизнь - это когда ты не вылезаешь из ЦОНов просто. Я поменяла фамилию, и теперь мне нужно менять все! У меня же еще салон мой. Короче, help!

Хочу фруктовый лед, "Пина коладу" и пляж, а не вот это вот все. Но вчера отказалась от недели отдыха на троих "все включено" по бартеру, ибо вылетать куда-то сейчас тоже не так легко", - пожаловалась владелица салона красоты.

Ранее Айсауле выложила романтичное видео с мужем, на котором они вместе едут по городу

"Счастлива-счастлива", - призналась девушка.

Подписчиков блогерши умилили нежные кадры.

"Долгого счастья вам", "Побольше таких видео", "Такая красивая пара", "Пусть Бог не разлучает такие пары. Айсауле, ты очень умная, простая девушка". Ты замечательный человек, будь счастлива", "Какие вы классные", "Такое позитивное видео с такой энергией любви, счастья вам", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973387-aysaule-bakytbek-obyavila-o-smene-familii-i-rasskazala-kak-otkazalas-ot-otdyha-video/