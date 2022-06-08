Мать Айжан Байзаковой высказалась о воспитании своих детей и пластике

Мать Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/baizakova.lu

Мать Айжан Байзаковой рассказала, как изменилась ее жизнь после пластических операций. Она также раскрыла секреты воспитания своих детей, передает NUR.KZ.

Instagram 58-летней блогерши насчитывает более 170 тысяч подписчиков. На своей странице она решила пообщаться с поклонниками и ответить на их вопросы.

Ранее Айжан Байзакова решила сделать своей матери пластическую операцию. Теперь один из пользователей соцсети поинтересовался у женщины, как ей живется после вмешательства пластических хирургов.

"После пластики жизнь моя стала еще лучше, стала более уверенной, избавляюсь от старых комплексов, слышу много комплиментов в свой адрес, стала еще больше ухаживать за собой", - похвасталась она.

Еще один поклонник поинтересовался секретами воспитания детей.

"Я с детства стараюсь быть другом, но соблюдаем баланс дозволенного и недозволенного", - ответила блогерша.

Она также рассказала, что старается проходить 20 тысяч шагов в день, так как любит ходить пешком и получает в процессе этого "невероятное удовольствие" и много новый идей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973088-mat-ayzhan-bayzakovoy-vyskazalas-o-vospitanii-svoih-detey-i-svoey-plastike/