Димаш Кудайберген после паломничества в Мекку отправился в Турцию (фото)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный певец Димаш Кудайберген, на днях совершивший паломничество в Мекку, отправился в Турцию. Оттуда он передал привет своим подписчикам, передает NUR.KZ.

На выходных музыкальный исполнитель показал свое фото из Мекки. Артист снял видео, на котором находится на внутреннем дворе мечети аль-Харам неподалеку от мусульманской святыни Кааба.

А теперь певец, во всей видимости, отправился в Турцию. Он выложил снимок, на котором позирует на фоне средиземноморского побережья.

"Привет из Турции", - обратился к подписчикам Димаш Кудайберген.

Всего за одну ночь кадр собрал несколько десятков тысяч "лайков". Поклонники, живущие в Турции, обрадовались, что певец приехал в их страну. Остальные принялись отвечать Димашу "приветами" из разных уголков земли: Узбекистана, Венесуэлы, Калифорнии, Польши, Беларуси, Бразилии, Чили, Великобритании, Сальвадора, России, Таиланда и множества других.

"Добро пожаловать в Турцию", "Добро пожаловать в нашу страну, Димаш", "Какой красивый вид. Фон тоже красивый. Приятного вам дня!", "Как я рада, что в последнее время тебе удается посмотреть те места, где ты бываешь. Босфор прекрасен", "Красивая картина. Желаю прекрасного дня в Турции", - прокомментировали фанаты казахстанского певца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972886-dimash-kudaybergen-posle-palomnichestva-v-mekku-otpravilsya-v-turtsiyu-foto/