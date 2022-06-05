Димаш Кудайберген совершил паломничество в Мекку (фото, видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген совершил паломничество в священный для мусульман город Мекка. Его сопровождали две его бабушки, передает NUR.KZ.

Посты о своей поездке в священный город Димаш опубликовал на личной странице в Instagram.

"Аль-Хамду ли-Ллях, мы прибыли в Мекку. Слава Аллаху всемогущему за то, что позволил нам приехать на эту священную землю. Я давно мечтал привезти сюда своих бабушек. Да будет мир на всей Земле и пусть все жители нашей планеты будут счастливы", - написал известный певец под одним из постов.

Кроме того, Димаш снял видео, на котором находится на внутреннем дворе мечети аль-Харам, неподалеку от мусульманской святыни Кааба.

За короткое время пост с текстом и фотографиями набрал более 180 тыс. лайков и свыше 10,1 тыс. комментариев.

Видео набрало почти 55 тыс. лайков и около 3,5 тыс. комментариев.

"Пусть Аллах примет все молитвы. Всевышний слышит любой шепот молитвы искреннего сердца"; "Благие дела, Димаш!"; "Счастья тебе и твоим близким", - написали комментаторы под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972611-dimash-kudaybergen-sovershil-palomnichestvo-v-mekku-foto-video/