"Почему вас беспокоит моя фемильность?": Нучи ответил хейтерам на обвинения в женственности

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер Нурлан Алимходжаев ответил пользователям соцсети, которые упрекают его из-за "женственных манер". Он также рассказал о своем недавнем туре в Европу, передает NUR.KZ.

Общаясь с подписчиками, Нучи показал сообщение, полученное от одной из пользовательниц соцсети в Instagram.

"Не перегибаете с женственными манерами? Ваше окружение замечает это?" - поинтересовалась та.

В ответ блогер посоветовал девушке разобраться, почему это ее так беспокоит.

"Почему вас так беспокоит моя фемильность? Каждый день вы задаете мне один и тот же вопрос. Переадресуйте его себе. Может быть, ваш папа хотел мальчика, а родились вы, и вы не принимаете во мне свою женственность?" - высказался Нурлан Алимходжаев.

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Недавно Нучи устроил себе путешествие по Европе. Своими впечатлениями о поездке он поделился с поклонниками.

"Увидел своими глазами сказочную Швейцарию. Провел бессонную ночь на Ибице, встретил закат в легендарном Coste Del Mar и красивейший рассвет на террасе номера в отеле Ushuaia. Отоспался в Барселоне. Заехал на один день в колоритный Неаполь отведать ту самую пиццу из фильма "Ешь, молись, люби", погрустил и на следующий день отправился на поезде через всю Италию во Флоренцию!

Боже, я влюблен в Италию, а Флоренция. Колыбель искусства, настолько прекрасна, настолько дружелюбна, а какие там люди! Кружили, кружили, закружили. Эта была выдающаяся поездка! Глубокая, местами очень личная, в ней я больше узнал себя, своих друзей, принял свои несовершенства через призму несовершенства других и определенно вернулся изменившимся!" - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972762-pochemu-vas-bespokoit-moya-femilnost-nuchi-otvetil-heyteram-na-obvineniya-v-zhenstvennosti/