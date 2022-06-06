Карина Сыздыкова рассказала о желании роскошной жизни и об алиментах от бывшего мужа

Карина Сыздыкова. Фото: instagram.com/karisha.syzdykova

Блогерша Карина Сыздыкова призналась в желании иметь роскошную жизнь, носить ювелирные украшения и брендовые вещи. Она также рассказала, как состоят дела с алиментами от бывшего мужа на их двух сыновей, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Карина отметила, что у нее наступил период, когда она решила экономить не некоторых необязательных тратах из-за необходимости ужаться в тратах.

"Я подумала, что для меня это не очень рационально сейчас - тратить, например, на йога-приложение по 3500 в месяц. Кажется, что мелочь, а если все в сумме, получится нормальная сумма. И я нашла альтернативу, мне нравится. Конечно, хочется роскошную жизнь, хочется ювелирных украшений, брендовых вещей, но есть у меня всегда другие приоритеты - это мои дети. И я, в принципе, за этим не гонюсь, я очень счастлива. Сейчас еще моя рассрочка по квартире, поэтому придется немного все-таки себя "поджать", - призналась блогерша.

Инстадива также рассказала, как обстоят дела с содержанием детей.

"Работать приходится. Устаешь. Вы знаете, что я не ною, но это действительно так. Показывать картинку, что я все успеваю, я не могу. У меня нет поддержки в плане папы мальчиков. Он сейчас, в этом году начал платить 160 тысяч в месяц в школу за одного ребенка.

Чтоб вы понимали, четыре года он не платил вообще, потом он платил по 50 тысяч в месяц. Потом мы договорились, что он будет платить за школу. Спасибо ему, что он платит за школу. Я благодарна, правда. Конечно, дети не едят, не ходят на развивашки, не одеваются, не покупают им игрушки", - с сарказмом высказалась она.

Блогерша поведала о размолвке с бывшим мужем.

"Был момент, когда был конфликт, он сказал: "У меня нет таких денег платить". Я сказала: "Ну простите, а что-то надо делать. Будешь". И благо, хотя бы это есть. И на этом спасибо. Короче, нужно пахать больше. Теперь еще в два раза больше, если не в три. Еще и отдыхать хочется. И любви хочется", - призналась Карина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972692-karina-syzdykova-vyskazalas-o-zhelanii-roskoshnoy-zhizni-i-ob-alimentah-ot-byvshego-muzha/