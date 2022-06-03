"Я сказала "да": Арман Юсупов сделал предложение руки и сердца Карине Оксукпаевой (фото, видео)

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Карина Оксукпаева получила новое предложение руки и сердца от своего мужа Армана Юсупова. Она ответила отцу своих двоих детей согласием, передает NUR.KZ.

Ранее блогерша призналась, что хочет получить "настоящее и осознанное предложение, а не под давлением беременности".

"И пусть у нас уже сто детей и много лет брака за плечами", - заявила Карина.

В результате супруг исполнил ее желание. Об этом звезда соцсетей рассказала в Instagram.

"Я сказала "да". Спустя восемь лет отношений и с двумя детьми. Так получилось до этого, что первые шаги в отношениях делала я. Встречаться подтолкнула я. Предложение Арма тоже сделал в ускоренном режиме, под давлением растущего живота. И мне всегда хотелось получить предложение с искренними намерениями, по-настоящему. Получила", - порадовалась блогерша.

"Лучше поздно, чем никогда", "Но в итоге своими намеками подтолкнули вы", "Повод вынести мужу мозг. У меня тоже не было нормального предложения, хотя не было ни давления, ни растущего живота", "Теперь можно и фамилию поменять", "Хорошо, что сказали "да", - отреагировали на ее рассказ подписчики.

Сам Арман тоже прокомментировал произошедшее.

"Восемь лет назад мы начали встречаться. Первой предложила встречаться Карина. Потом она забеременела и, по сути, предложение тоже сделала сама. В этот раз я решил сломать систему. И впервые сделать ей сам искреннее, трушное предложение.

Мы подъехали на самокатах к месту, где она когда-то предложила мне встречаться , там нас ждала свадебный регистратор (эта была актриса), я сделал ей предложение, к удивлению, она согласилась! Затем мы прыгнули в свадебный кабриолет и поехали на "мини-свадьбу", где нас ждали друзья", - поведал блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972388-ya-skazala-da-arman-yusupov-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-karine-oksukpaevoy-foto/