Карина Оксукпаева: Мне пришло анонимное сообщение "Арма тебе изменяет"

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Блогерша Карина Оксукпаева рассказала о том, в каких условиях состоялась ее свадьба с Арманом Юсуповым много лет назад. Мать двоих детей также призналась, что мечтает получить "осознанное" предложение руки и сердца, сделанное не "под давлением беременности", передает NUR.KZ.

Как вспоминает Карина в своем Instagram, она чуть не отменила свадьбу за день до регистрации.

"За день до свадьбы мы переругались, и я чуть было не отменила свадьбу. Потому что мне пришло анонимное сообщение типа: "Арма тебе изменяет". Ужас, какой был стресс", - призналась звезда соцсетей.

Пара поженилась, когда им было по 20 лет.

"Многие думали, что это пранк. Спешка была такая из-за моего растущего живота", - отметила Оксукпаева.

При этом в день торжества невеста не слишком спешила и опоздала в ЗАГС на 1,5 часа.

"Свадьба обошлась нам очень дешево, потому что многое у нас было по бартеру (за рекламу). Платье, макияж, прическа, фотограф, торт, баннеры, костюм Армы - все это было за рекламу. Свадьба была супертойская. Мы почему-то взяли тамаду, который говорил только на казахском, и часть моих родственников не поняли большую часть программы", - рассказала Карина.

Напоследок девушка озвучила признание, которое касается обстоятельств, при которых Арман предложил ей выйти замуж.

"А еще я искренне хочу настоящее и осознанное предложение от Армы, а не под давлением беременности. И пусть у нас уже сто детей и много лет брака за плечами. Достаточно жирный намек? Опять давление", - пошутила блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971528-karina-oksukpaeva-mne-prishlo-anonimnoe-soobschenie-arma-tebe-izmenyaet/