"Мы в раю, мы это заслужили": Макеева и Мальков похвастались отдыхом на Мальдивах

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Актриса Анастасия Макеева и Роман Мальков отправились загорать на пляжи Мальдив. Знаменитость заявила, что они заслужили этот отдых, передает NUR.KZ.

Фото из отпуска скандально известной пары появились на странице Макеевой в Instagram.

"Мы в раю. Мы это заслужили. Люблю тебя, Мальков Роман. Рай там, где ты! Крутой купальник?" - написала Анастасия.

Несколько дней назад пара отметила годовщину своей свадьбы.

"Сегодня ровно год со дня нашей свадьбы, нашего волшебного праздника. Мы очень волновались тогда, что все может вообще не состояться. Было очень много препятствий для празднования. Начиная с погоды и заканчивая организационными моментами.

Вспоминаю тот день. Все, абсолютно все говорили, что прогноз погоды на 90 процентов - дожди. И даже наши гости, когда летели к нам, писали - как же вы будете праздновать свадьбу на открытой площадке?!? В Симферополе безумные ливни, которыми смывает машины и бетонные плиты. И в Алуште, где мы праздновали, тоже был по прогнозу дождь. Организаторы, флористы, официанты - все были очень обеспокоены таким прогнозом", - рассказала Макеева.

По словам актрисы, все уговаривали ее сделать тент над столами.

"Но я сказала, что хотела свадьбу в Крыму, под открытым небом, чтобы мы отпраздновали этот красивый день в красивом месте. И если мы будет сидеть под тентом, спрятанные от природы, то, кроме тента, мы ничего так и не увидим. И я отказалась от идеи с закрытой площадкой. И, о, чудо, в этот день вышло такое солнце, что флорист, оформлявшая свадьбу, даже обгорела! Наше торжество состоялось только благодаря Божьему благословению и помощи наших друзей. Все помогали от чистого сердца", - заявила Анастасия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972366-my-v-rayu-my-eto-zasluzhili-makeeva-i-malkov-pohvastalis-otdyhom-na-maldivah/