Айсауле Бакытбек о мужчинах: Есть перспективные парни, а есть бестолковые дармоеды

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек высказалась о разных типах мужчин. По мнению блогерши, если мужчина - "бестолковый дармоед", то ответственности его женщины в этом нет и мотивировать его она никак не сможет, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц Айсауле в Instagram поинтересовалась мнением блогерши, как можно мотивировать своего парня.

"Не хочу прозвучать негативно, но Инстаграм сделал из мотивации своего мужчины целый культ. Я все-таки предпочитаю быть трезвой и считаю, что есть толковые и перспективные парни, которые такими были бы и без вас, и есть бестолковые дармоеды, которые останутся такими, даже если вы 24/7 будете дышать маткой и читать мантры. Это не ваша вина, что бы вам там ни говорили на курсах другие люди.

Есть у вас первый тип мужчины, то просто будьте собой. Там, где почва - любовь, все прекрасное взрастет, как цветы", - заявила инстадива.

При этом она привела в пример женщин, которые способны приземлить даже хороших мужей.

"Там, конечно, мотивации не остается. Но мне кажется, это не о любви. Но вообще правило, которое актуально всегда. Никогда не проявляйте неуважение к вашему мужчине и не обесценивайте его достоинство, тем более в присутствии других людей", - посоветовала подписчикам Айсауле.

Story Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972090-aysaule-bakytbek-o-muzhchinah-est-perspektivnye-parni-a-est-bestolkovye-darmoedy/