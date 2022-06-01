"Не будем играть роли олигархов, ВИП-казашек": Дарига Бадыкова высказалась о дорогих свадьбах

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Казахстанская актриса Дарига Бадыкова поразмышляла о том, нужно ли проводить пышные свадьбы, когда на это нет средств. Актриса уверена, что жить нужно, ориентируясь на возможности, ведь счастье заключается не дорогом платье или ресторане, где будут отмечать той, передает NUR.KZ.

Дарига рассказала о том, что ей написала письмо одна из подписчиц. Девушка посетовала на то, что ее избранник не может позволить себе справить торжество так, как она хотела, поскольку имеет средний достаток, а она мечтала о свадьбе под открытым небом.

"Девочки, давайте не будем слишком перегибать палку, не будем чуждый нам мир выдавать за свою природу. Не будем играть роли олигархов, ВИП-казашек, ведь каждая роль имеет свой логический конец.

В основном девушки выбирают будущего мужа. Поэтому призадумайтесь, если вы сейчас выдвигаете такие требования, то со временем совсем опустите самооценку своего избранника", - написала она в Instagram.

Подписчики согласились с актрисой. Они оставили свои комментарии под постом.

"Вы все верно говорите, если требования у этой девушки сейчас такие, то завтра, когда появится семья и нехватка денег, что она будет делать? Эх, молодые. Они даже не задумываются над тем, что родители парня берут кредит, чтобы справить той", "Нынешние девушки думают иначе. Романтика. А ведь главное, чтобы парень был человечным", "О Боже, у меня не было свадьбы, но я не в обиде. Сейчас есть пятеро детей", - высказались они.

Отметим, что Дарига Бадыкова однажды уже поразилась требованиям современных красавиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971996-ne-budem-igrat-roli-oligarhov-vip-kazashek-dariga-badykova-vyskazalas-o-dorogih-svadbah/