Дочь Абая Бегея родила ему внучку в день его рождения (фото)

Ерке Ниязкулова с дочерью. Фото: instagram.com/niyazkulova_erke

Казахстанский певец Абай Бегей сообщил радостную новость о том, что его дочь Ерке Ниязкулова родила ребенка. Малышка родилась в один день со своим звездным дедушкой, передает NUR.KZ.

О рождении внучки музыкальный исполнитель сообщил в своем Instagram.

"Слава Аллаху! 31 мая 2022 года в мой день рождения моя дочь Ерке сделала папе большой подарок. Адик, пусть будет сильной малышка, открывшая двери в этот мир. Я рад. Большое спасибо за добрые слова и пожелания", - написал Абай Бегей.

"С днем рождения! Родилась сестра Хана и Эмре. Моя принцесса, не могу говорить от радости, когда вижу тебя! Счастлива!" - поделилась чувствами по поводу рождения дочери Ерке в своем Instagram.

Накануне Абай Бегей поделился с поклонниками еще одной хорошей новостью. Он рассказал о завершении строительства собственного дома.

"Глаза боятся, руки делают. Так мы начали стройку 6 июня 2020 года. 31 мая 2022 года мы переезжаем в новый дом. Пусть каждый казах имеет свой дом", - написал певец.

Пользователи соцсети поздравили артиста и с новым домом, и с рождением внучки, пожелав ей и Ерке здоровья и счастья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971966-doch-abaya-begeya-rodila-emu-vnuchku-v-den-ego-rozhdeniya-foto/