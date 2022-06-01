"Самая яркая любовь моей жизни": Жулдыз Абдукаримова показала своих родителей (фото)

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз Абдукаримова показала своих родителей, поздравив маму с днем рождения. Актриса поблагодарила ее за то, что та заботится не только о ней самой, но и о ее детях, передает NUR.KZ.

Совместную фотографию родителей, сделанную на фоне природы, супруга Кайрата Нуртаса опубликовала в своем Instagram.

"Мамочка моя, Асылым, самая яркая и глубокая любовь моей жизни. С новым возрастом! Дай Всевышний тебе счастья в обоих мирах! Ты не только о нас, но и о наших детях заботишься, дай Бог тебе сил! Вместе с отцом увидьте плоды ваших трудов", - написала Жулдыз Абдукаримова.

Подписчики Жулдыз присоединились к ее поздравлениям и пожелали ее матери долгой жизни.

"Пусть твоя мама живет 100 лет, будет здорова и сияет. Да здравствуют наши мамы! Пусть видят в жизни только хорошее!", "Мама Жулдыз такая терпеливая и умная. Самое главное - не хвастливая. Пусть будет здорова, живет долго и и видит ваше счастье", "Пусть наши мамы будут благополучны, будут всегда с нами", - прокомментировали пользователи соцсети фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971930-samaya-yarkaya-lyubov-moey-zhizni-zhuldyz-abdukarimova-pokazala-svoih-roditeley-foto/