"Где ваша совесть?": Балымбетов отчитал подписчицу за связь с несвободным мужчиной

Тимур Балымбетов. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов отчитал подписчицу, признавшуюся в связи с мужчиной, у которого изначально была другая женщина. Он также высказался о тоях и обязательствах по их проведению, передает NUR.KZ.

В своем Instagram известный интервьюер предложить задать ему вопросы на разные темы, чем и воспользовалась одна из пользовательниц соцсети. Она спросила, как мужчина может любить двух женщин одновременно и рассказала, что ее избранник пять лет находится в отношениях с другой женщиной, а с ней самой встречается два года.

"Где ваше уважение к себе? Где ваше сострадание к другой женщине и, в конце концов, совесть? Где ваши глаза? В мире много мужиков, а вы выбрали несвободного, да еще и ждете, что он женится на вас. Когда мужчина и так все уже получил, зачем ему напрягаться? И да, вы выбрали редкостного мерзавца. Простите за резкость. В таких вопросах я категоричен", - высказался Тимур Балымбетов.

Story Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

Второй вопрос от поклонников коснулся совершенно иной темы. Подписчик спросил продюсера, считает ли он обязательным проводить "сундет той".

"Не считаю никакой той обязательным. Считаю психологическое спокойствие членов семьи и финансовое благополучие без долгов и кредитов обязательным. Аргументы типа "а чем мы хуже других", "мы же казахи", "вам легко, а у нас родственники, они не поймут", "вам не понять, у вас же все есть" не принимаются. Если уж решили, что хотите, то хоть признайтесь, что это ваше желание, а не безвыходная ситуация", - ответил интервьюер.

Story Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971838-gde-vasha-sovest-balymbetov-otchital-podpischitsu-za-svyaz-s-nesvobodnym-muzhchinoy/