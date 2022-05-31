"Где ваша совесть?": Балымбетов отчитал подписчицу за связь с несвободным мужчиной
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Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов отчитал подписчицу, признавшуюся в связи с мужчиной, у которого изначально была другая женщина. Он также высказался о тоях и обязательствах по их проведению, передает NUR.KZ.
В своем Instagram известный интервьюер предложить задать ему вопросы на разные темы, чем и воспользовалась одна из пользовательниц соцсети. Она спросила, как мужчина может любить двух женщин одновременно и рассказала, что ее избранник пять лет находится в отношениях с другой женщиной, а с ней самой встречается два года.
"Где ваше уважение к себе? Где ваше сострадание к другой женщине и, в конце концов, совесть? Где ваши глаза? В мире много мужиков, а вы выбрали несвободного, да еще и ждете, что он женится на вас. Когда мужчина и так все уже получил, зачем ему напрягаться? И да, вы выбрали редкостного мерзавца. Простите за резкость. В таких вопросах я категоричен", - высказался Тимур Балымбетов.
Второй вопрос от поклонников коснулся совершенно иной темы. Подписчик спросил продюсера, считает ли он обязательным проводить "сундет той".
"Не считаю никакой той обязательным. Считаю психологическое спокойствие членов семьи и финансовое благополучие без долгов и кредитов обязательным. Аргументы типа "а чем мы хуже других", "мы же казахи", "вам легко, а у нас родственники, они не поймут", "вам не понять, у вас же все есть" не принимаются. Если уж решили, что хотите, то хоть признайтесь, что это ваше желание, а не безвыходная ситуация", - ответил интервьюер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971838-gde-vasha-sovest-balymbetov-otchital-podpischitsu-za-svyaz-s-nesvobodnym-muzhchinoy/