Дарья Александрова рассказала, как потребовала справки от будущего мужа перед близостью

Дарья Александрова с мужем. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса Дарья Александрова затронула щепетильную тему близости с мужчиной. Она рассказала, какую просьбу перед этим озвучила своему возлюбленному и как он на это отреагировал, передает NUR.KZ.

По словам Дарьи, к моменту знакомства с Сергеем Пасюковым, который сейчас является ее мужем, она точно знала, чего хочет и чего не приемлет в отношениях.

"Я не искала счастье извне. Я была счастливой и не искала какую-то там половинку. Я была сама целая. Собственно, как и Сережа. Кажется, это один из рецептов семейного счастья - не забивать пустоту, не начинать встречаться от скуки, грусти, одиночества. А найти сначала счастье в себе", - порассуждала Александрова в Instagram.

При этом Сергей вызвал у нее бурю эмоций.

"С первых секунд встречи уже хотелось его обнять, поцеловать и срочно повалить. Но мы ж не кошечки/собачки. Жаль. Мы выдерживаем паузу и делаем вид, что не особо-то и хочется. Ходим такие ми-ми-ми. Так вот, я уже не помню, как мы вдруг заговорили на тему "кекса", но я ему сказала, что мне нужны от него справки. Мне это так тяжело далось. Я думала, вдруг обижу его этим. Потому что именно его не хотелось упускать", - вспоминает Дарья.

Однако, к радости актрисы, мужчина поддержал ее идею.

"И я такая: "Аллилуйя, адекватный". Короче, как уже выяснилось позже, он очень трепетно относится к здоровью. Иногда даже слишком. Даже очень слишком. Но на тот момент я кайфанула от его взаимного желания сначала обменяться справками. Но потом я такая сама типа: "А чего это он так с удовольствием захотел справку? Я что, на заразную похожа, алле?".

Как бы эта тема сейчас неромантичной ни показалась для некоторых, это современные реалии. Тем более, у меня доча была к тому моменту уже, и рисковать мне было нельзя", - пояснила Александрова.

За время общения с мужчиной телеведущая поняла, что он тот, кто ей нужен. А когда Сергей почистил ей автомобиль от снега, то и вовсе растопил ее сердце.

"За эти дни каждый из нас понял, что вот она, рыба моей мечты. Столько бабочек в моем животе я никогда не ощущала. Меня переполняло счастье. Короче, пришли наши анализы. Я ему скидываю. Он перезванивает и говорит: "А где на ВИЧ?". Я опешила. Я реально почему-то на ВИЧ не сдала кровь, но его такая реакция меня чуть обидела. Поехала, принципиально сдала. Но анализы уже должны были быть готовы только на следующий день. И Сережа не дождался", - рассказала Даша.

Сейчас пара растит вместе старшую дочь актрисы от первого брака и общего сына Аарона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971794-darya-aleksandrova-rasskazala-kak-potrebovala-spravki-ot-buduschego-muzha-pered-blizostyu/