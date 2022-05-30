"Больше 20 лет слушает мои песни": Карина Абдуллина исполнила мечту верного фаната

Карина Абдуллина. Фото: instagram.com/musickara

Казахстанская певица Карина Абдуллина рассказала, какой случай произошел с ней недавно. Ей удалось исполнить мечту своего давнего фаната, что очень растрогало пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Карина Абдуллина опубликовала фотографию со своим преданным фанатом у себя на страничке в соцсети. Мужчина встал перед певицей на колени, демонстрируя безграничное уважение и любовь к ее творчеству.

"Этого мужчину зовут Марат. Сегодня я выступала на свадьбе и он был на ней гостем. Он так хотел со мной сфотографироваться и сказал, что более 20 лет слушает мои песни, и сегодня сбылась его мечта.

Ну разве это не счастье для творческого человека? Всем спасибо за любовь", - написала Карина в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики прокомментировали пост артистки.

"Как восхищенно смотрит на вас ваш фанат. Сегодняшнее фото завтра уже будет историей", "Супер, так трогательно", "Вы очаровательны, голос ваш чарующий", "Я тоже мечтаю встретиться с вами", "Вы такая волшебная", "Карина, вы прелесть", "Это счастье для него и для вас", "Хорошо, когда мечты сбываются", - оставили они свои отзывы.

Напомним, Карина Абдуллина поделилась редкой фотографией с Батырханом Шукеновым и Болатом Сыздыковым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971683-bolshe-20-let-slushaet-moi-pesni-karina-abdullina-ispolnila-mechtu-vernogo-fanata/