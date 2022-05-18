"Навсегда в наших сердцах": Карина Абдуллина поделилась фото с Батырханом Шукеновым и Булатом Сыздыковым

Батырхан Шукенов, Булат Сыздыков и Карина Абдуллина. Фото: instagram.com/musickara

Казахстанская певица и актриса Карина Абдуллина опубликовала архивное фото с Батырханом Шукеновым и Булатом Сыздыковым. Она отметила, что сегодня, 18 мая, всеми любимому Батыру исполнилось бы 60 лет, передает NUR.KZ.

Карина Абдуллина опубликовала дорогое сердцу фото в Instagram. Артистка написала строки из песни "Певица и саксофон", автором которой является сама. Эту песню они исполнили вместе с Батырханом.

"Сегодня Батырхану Шукенову исполнилось бы 60 лет. Помним и любим", - подписала она фото.

На снимке Карина вместе с Батырханом Шукеновым и Булатом Сыздыковым. С покойным Булатом Карина долгие годы выступала в дуэте "Мюзикола", их песни полюбились не только казахстанцам, но и жителям всего СНГ.

Растроганные подписчики отметили, что на этом снимке запечатлены настоящие легенды мира музыки.

"Самые лучшие! Легендарные!", "Фото потрясающее", "История", "Любим и помним", "Навсегда в наших сердцах", "Помним, поем. Вечная память Батырхану", "Моя самая любимая песня", "С юбилеем нашего Батыра!", "Таланты", "А песня живет, слушаем, помним", "Какое фото. Светлая память прекрасному артисту", "Легенды из легенд", "Какое доброе фото! Красивые, молодые, безумно талантливые!" - написали пользователи соцсети.

Батырхан Шукенов - талантливый певец, композитор, саксофонист. Он родился 18 мая 1962 года в Кызылорде. Батырхан был солистом группы "А'Студио". Песни "Джулия", "Нелюбимая", "Твои шаги", "Отан ана" и многие другие завоевали любовь слушателей и пользуются популярностью по сей день. 28 апреля 2015 года Шукенов скоропостижно скончался в своей московской квартире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969927-navsegda-v-nashih-serdtsah-karina-abdullina-podelilas-foto-s-batyrhanom-shukenovym-i-bulatom-syzdykovym/