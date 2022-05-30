"Уят же": Карина Сыздыкова рассказала, как вышла замуж, несмотря на решение расстаться

Карина Сыздыкова. Фото: instagram.com/karisha.syzdykova

Блогерша Карина Сыздыкова рассказала, как решила выйти замуж за парня, с которым хотела расстаться. Причиной того, что она все же согласилась на свадьбу, по ее словам, стал пресловутый "уят", передает NUR.KZ.

В своем Instagram разведенная мать двоих детей пояснила, при каких обстоятельствах согласилась на свадьбу. На тот момент она встречалась с бойфрендом уже три года.

"Около месяца толком не общались, потому что я была в командировке в Атырау. Это был период, когда говорят, что нужно было расставаться или жениться. Я решила расстаться, поменяла билет и должна была прилететь на день раньше, не сказав ему, чтобы еще раз обдумать свое решение и поговорить с ним о расставании", - рассказала Сыздыкова.

Однако молодой человек узнал о ее прибытии и устроил сюрприз - предложение руки и сердца, к которому готовился месяц.

В результате Карина согласилась выйти за него замуж, несмотря на то, что ранее собиралась расстаться.

"И пошло-поехало. Подготовка к свадьбе. Звоночки, что нужно все это заканчивать, были еще во время подготовки. Но уят же. Как скажешь, что уже передумала. Нельзя. И опять же любовь, мечты, свадьба.

Кстати, я была благодарна его маме, что она полностью доверяла мне подготовку к свадьбе, я была так горда этим, это я уже потом поняла, что ей на самом деле было просто все равно. Потому что для нее мы женились не вовремя, ее младший сын заканчивал школу и тут предложение", - объяснила блогерша.

По словам Сыздыковой, после встречи с будущей свекровью она плакала в машине из-за реакции женщины на известие о свадьбе.

Несмотря ни на что, пара в итоге поженилась, но развелась вскоре после рождения сыновей-близнецов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971644-uyat-zhe-karina-syzdykova-rasskazala-kak-vyshla-zamuzh-nesmotrya-na-reshenie-rasstatsya/