"Ощущала себя жертвой": супруга Торегали Тореали рассказала о непростом периоде жизни

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Супруга казахстанского певца Торегали Тореали рассказала, что раньше чувствовала себя несчастной. Однако непростой период жизни Толкын Мырзакимова восприняла как урок, благодаря которому стала мудрее, передает NUR.KZ.

Толкын Мырзакимова отметила, что, глядя на свою семью, вспоминает, какими они с мужем были в первые годы брака.

"Мы были совсем еще молодой семьей... Частые гастроли Торе, рождение детей подряд. Одно время я стала чувствовать себя ненужным, уставшим человеком, который себя не любит, на плечах которого только встреча гостей, хлопоты по дому, роды детей", - призналась она.

Сторис Толкын Мырзакимовой. Скрин: instagram.com/tolkynturarbekkyzy

Толкын отметила, что именно это состояние привело ее к духовному росту и осознанию своей личности. Это она поняла позже.

"Я ощущала себя настоящей жертвой. Сейчас мне от этого смешно, конечно же. Но человек не ведает, как впадает в такое состояние и как пребывает в нем. Я признаю, что каждый из нас переживает разные ситуации, без этого он не становится личностью, не растет духовно, я с благодарностью смотрю на тот период своей жизни", - рассказала Толкын.

Сторис Толкын Мырзакимовой. Скрин: instagram.com/tolkynturarbekkyzy

Толкын научилась радоваться каждому дню, научилась ценить свое счастье.

"Мое беспрерывное обучение, самопознание, принятие себя привело к новому витку развития. Самоанализ помогает распознать корень проблем.

Мне хочется, чтобы люди знали об этом, как и о милосердии Аллаха. Внутренний мир человека - это огромный мир, в нем столько закономерностей", - поведала многодетная мама.

Сторис Толкын Мырзакимовой. Скрин: instagram.com/tolkynturarbekkyzy

Сегодня семья Торегали и Толкын является крепкой ячейкой общества.

"Мы преодолеваем трудности вместе, держась за руки. Развиваемся, несмотря ни на что, растем и не стоим на месте", - отметила она.

Ранее Толкын Мырзакимова рассказала о законах в семье мужа, которые поначалу казались ей слишком строгими. Летом прошлого года у пары появился на свет пятый ребенок.

Сторис Толкын Мырзакимовой. Скрин: instagram.com/tolkynturarbekkyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971639-oschuschala-sebya-zhertvoy-supruga-toregali-toreali-rasskazala-o-neprostom-periode-zhizni/