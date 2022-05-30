"У нас с папой состоялся разговор": Арман Юсупов рассказал, как "стал мужчиной"

Арман Юсупов с отцом. Фото: instagram.com/yussupov21

Блогер Арман Юсупов поведал своим читателям об отце и их разговоре, изменившем его самого. Он поблагодарил родителя за мудрость и показанную им дорогу, сделавшую его мужчиной, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арман опубликовал брутальные совместные кадры с отцом.

"Хочу описать историю о том, как я стал мужчиной. В 2020 году у нас с папой состоялся разговор, где он дал мне понять, что я теперь за главного в семье. С этими словами пришла ответственность, а с ней невероятная сила, и это моментально дало мне толчок в жизни!

Это было очень мудро и стратегически верно - сделать такой шаг со стороны папы. Он просто дал мне дорогу и оказал поддержку. Папа, спасибо! Я знаю, что ты сейчас это читаешь и тебе безумно приятно. Спасибо за всю твою поддержку! Я не подведу!" - пообещал Юсупов.

Блогер также показал свою недавнюю поездку за границу, в которую взял не только жену и детей, но и родителей.

"Нет мечты - нечему сбываться. Эта поездка будет напоминанием для меня, чтобы я не переставал мечтать. Сначала невозможная мечта становится желанием, желание - целью, а цель - реальностью.

Вспомни о своей мечте. Актуальна ли она еще? Если актуальна, то где остановился? Возвращайся к своей последней остановке и воскрешай свою мечту вновь. Ты почувствуешь прилив энергии", - пофилософствовал Арман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971533-u-nas-s-papoy-sostoyalsya-razgovor-arman-yusupov-rasskazal-kak-stal-muzhchinoy/