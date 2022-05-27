"Невозможно передать это чувство": жену Турсынбека Кабатова растрогало видео Димаша

Турсынбек Кабатов и Димаш Кудайберген. Кадр из видео: instagram.com/moldir.mt

Супруга известного казахстанского юмориста, КВН-щика Турсынбека Кабатова поделилась в соцсети кадрами, на которых Димаш Кудайберген передает ей теплый привет, называя невесткой. Молдир Муканова отметила, что, как и все казахстанцы, гордится достижениями Димаша, передает NUR.KZ.

Молдир Муканова тепло поздравила Димаша с 28-летием, которое он отметил на днях.

"Когда Турсынбек отправил мне это видео, мое сердце от радости едва не разорвалось на части. Невозможно передать это чувство. Наверное, нет человека, кто не любит Димаша.

Димаша нам подарил Всевышний, чтобы все казахстанцы им гордились. Будь здоров, Димаш. С днем рождения! Я всегда желаю тебе только самого лучшего", - написала Молдир в Instagram.

На видео Димаш передает Молдир привет, называя ее невесткой.

"Невестка, приветствую вас. Как вы? Все хорошо у вас? Долго мы с вами не виделись. Увидел Турсынбека ага, очень обрадовался, развеял свою тоску, мы вдоволь наговорились, вспомнили вас, будьте здоровы, если Аллах позволит, то скоро увидимся и вместе хорошенько попьем чай", - сказал Димаш.

Поклонники умилились кадрам. Они отметили, что очень гордятся Димашем.

"Димаш такой воспитанный, симпатичный, скромный", "Наш народ очень счастлив, что у него есть такой достойный сын", "Патриоты своей страны - Димаш и Турсынбек", "Видно, как Турсынбек рад этой встрече, Димаш, будь здоров, наш золотой мальчик", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971347-nevozmozhno-peredat-eto-chuvstvo-zhenu-tursynbeka-kabatova-rastrogalo-video-dimasha/