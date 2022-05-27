"Мечтайте, господа": Анфиса Чехова похвасталась роскошной жизнью (фото)

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась образом своей жизни, большую часть которой она проводит в шикарных отелях. Знаменитость посоветовала подписчикам не переставать мечтать, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Анфиса рассказала о детской мечте.

"В детстве я мечтала всю свою жизнь провести в роскошных отелях! Никогда не стремилась иметь собственное жилье и где-нибудь обосноваться. И несмотря на то, что с рождением ребенка себе я изменила и собственное жилье приобрела, жизнь моя все равно протекает в роскошных отелях!

Мечтайте, господа и верьте - тому, о чем вы мечтаете, суждено сбыться! У вашей мечты просто не будет шансов проигнорировать ваше намерение", - заявила Чехова.

Поклонники телеведущей признались, что тоже хотели бы иметь такую жизнь.

"Моя мечта всегда была тоже путешествовать и жить в дорогих отелях! Сбылась, конечно, но не так часто, как хотелось бы!", "Я тоже мечтаю о поездках, перелетах, путешествиях, красивых видовых отелях, встречах за чашкой кофе по утрам. Но пока что-то не...", - отметили они.

Остальные фанаты оценили ее фото в купальнике.

"Шикарные ноги, красотка Анфиса, хорошего отдыха вам", "Сногсшибательная", "Роскошная", - похвалили внешность Чеховой пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971284-mechtayte-gospoda-anfisa-chehova-pohvastalas-roskoshnoy-zhiznyu-foto/