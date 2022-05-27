Разведенная Настя Ивлеева выберет нового возлюбленного из 50 претендентов на шоу

Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева примет участие в новом шоу "Сердце Ивлеевой", в котором 50 мужчин будут добиваться ее благосклонности. Крутить роман телеведущая будет на глазах у зрителей, передает NUR.KZ.

О новом романтическом эксперименте стало известно из поста телеканала "Пятница" в Telegram.

"Настя попробует построить отношения на глазах у миллионов зрителей. Кто поразит сердце Насти? Что может зацепить одну из главных медийных персон России? Даст ли она шанс любви? Мы отберем 50 мужчин со всей России: разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента. Парни, не упустите шанс!" - говорится в сообщении телеканала.

Сама Ивлеева тут же принялась рассуждать в своем Telegram, можно ли влюбиться на шоу.

"Я вот тоже верю! А почему нет, если будет реально классный паренек. Но тут еще надо учитывать искреннее желание и симпатию самих парней. Короче, я настроена на лучшее. Вот рил. Я же не мужа буду искать, в конце концов. Ну и прикольно будет сделать по-настоящему крутое дейтинг-реалити, а не студийно-сценарные страдания", - заявила блогерша подписчикам.

Напомним, Анастасия Ивлеева официально объявила о расставании с рэпером Элджеем летом прошлого года. Брак знаменитостей продлился три года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971261-razvedennaya-nastya-ivleeva-vyberet-novogo-vozlyublennogo-iz-50-pretendentov-na-shou/