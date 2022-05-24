Анна Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии матери

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк не любит вопросы, касающиеся здоровья ее матери и не спешит раскрывать подробности о ее состоянии, ревностно оберегая личные границы семьи. Однако на этот раз ответила одному из поклоннику, пояснив, что ее звездная родительница сейчас получает лечение, передает NUR.KZ.

В Instagram дочь Анастасии Заворотнюк, обожающая путешествия, поделилась фотографиями из своей очередной поездки. На этот раз Анна отправилась на Байкал.

"Ребята, вы знаете, как много я путешествую, и я в этом плане балованная. Не хочу хвастаться, но я посетила очень много красивых мест, и, уж поверьте, мне есть с чем сравнить. Ну так вот: Байкал - это одно из самых восхитительных и завораживающих мест, где мне удалось побывать.

Здешние пейзажи пленяют душу, а люди поражают своим добрым и открытым сердцем, искренним желанием приобщить гостей к местным тайнам и легендам, показать красоту природы, которой они, даже прожив много лет среди нее, не перестают восхищаться. Я даже не советую, а именно рекомендую каждому побывать здесь!" - написала блогерша.

Подписчики Анны восхитились видами на ее фотографиях и одарили девушку комплиментами.

А один из них решил поинтересоваться здоровьем ее мамы.

"На лечении, потихонечку", - лаконично ответила дочь актрисы.

В ответ пользователь соцсети пожелал Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления и мирного неба над головой, а ее дочери - счастья.

Скриншот страницы Анны Заворотнюк: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970741-anna-zavorotnyuk-otvetila-na-vopros-o-sostoyanii-materi/