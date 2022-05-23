"Их заботит не мой ребенок, а мой заработок": Салтанат Бакаева ответила на критику в соцсети

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Отечественная певица и актриса театра и кино Салтанат Бакаева рассказала о том, что ей пишут негативные комментарии по поводу ее материнства. Некоторые считают, что артистка слишком рано приступила к работе, передает NUR.KZ.

"Когда я ожидала свой рейс, сидя в аэропорту, одна женщина сказала мне: "Жалко ребенка, устал он с тобой ездить". А когда оставила его с мамой, мой директ был завален сообщениями, где мне говорили, что я бессердечная, мол, сиди дома, за деньги умереть готова.

Читая такие сообщения, мне приходит мысль, что их заботит не мой ребенок, а мой заработок. Не знаю, но мне кажется, что главное, чтобы малыш был с мамой. Но я не из тех людей, которые после родов закрываются дома и останавливают всю свою работу. Все зависит от наших мыслей и нашего понимания. Вы согласны с этим?" - спросила Салтанат своих подписчиков.

Ее читатели и звездные коллеги озвучили свое мнение по этому вопросу. Среди них Молдир Ауелбекова, Женис Искакова и другие.

"Главное, чтобы тебе было удобно", "Мы тоже так ездим", "Салтош, в этом нет ничего такого. В наше время дети ездили с нами на гастроли и были в момент нашего выступления за кулисами, у моих сыновей не было няни", "Правильно, не надо никому угождать, жизнь-то ваша", "Главное, чтобы малыш был с мамой", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970568-ih-zabotit-ne-moy-rebenok-a-moy-zarabotok-saltanat-bakaeva-otvetila-na-kritiku-v-sotsseti/