"Удочери меня": Тимати растрогал фанаток кадрами с дочерью на Мальдивах (видео)

Тимати с дочерью. Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати опубликовал видео с участием своей дочери Алисы и заявил, что завидует ее детству. В ответ поклонницы музыканта признались, что тоже завидуют девочке и в шутку попросили певца удочерить их, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Тимати выложил кадры, на которых Алиса рассекает по волнам или плавает под водой с отцом и бабушкой Симоной на Мальдивских островах.

"Иногда, пересматривая эти видео, тихо завидую детству Алисы", - заявил он.

Пользователи соцсети выразили свою солидарность с его словами.

"Крутая девчонка растет", "Тут громко завидовать можно", "Самый лучший папа", "Молодец, хороший папа", "С папой-перфекционистом по-другому быть не может", "Да мы все ее детству завидуем", "Тимур - суперпапа и для дочи, и для сына", "Твоя заслуга! Отец все сделает для счастливых глаз своих детей!", "Тут весь мир ей завидует", "Настоящий отец! С таким отцом дети многому научатся в этой жизни. Счастья и всех благ", - прокомментировали они.

А некоторые поклонницы заявили, что тоже хотят, чтобы Тимати был их отцом.

"Тимати, удочери меня", "Я хочу быть твоей дочкой", "Я тоже хочу быть дочкой Тимати", - написали фанатки.

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Решетова упрекнула Тимати в неблагодарности из-за слов об их сыне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970503-udocheri-menya-timati-rastrogal-fanatok-kadrami-s-docheryu-na-maldivah-video/