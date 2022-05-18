"Ты такой благодарный, конечно!": Решетова упрекнула Тимати из-за слов об их сыне (фото)

Тимати с сыном. Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати опубликовал фотографию с маленьким сыном и заявил, что мальчика принес аист. В итоге Анастасия Решетова, мать ребенка, упрекнула музыканта в неблагодарности, передает NUR.KZ.

Совместный снимок с Ратмиром у моря Тимати выложил в своем Instagram.

"Аист принес в корзине", - написал хип-хоп-исполнитель.

"Ты такой благодарный, конечно!" - написала под фото Анастасия Решетова.

Ее слова рассмешили пользователей соцсети и самого Тимати.

"Настя мучилась, носила, рожала, а мужиков так просто, аист принес", "Скорее, лебедь Решетова принесла такого красивого сына, как сама", "Настя больше на лебедя похожа", "Аист - это типа Настя? Пускай побольше таких красавцев приносит", "А я думала, что Решетова родила. Опять обманули", - прокомментировали также подписчики.

Пока Тимати с сыном проводят время на Мальдивах, Анастасия Решетова занята делами в Дубае. Модель опубликовала в Instagram фото в черном пышном платье, которое привело в восхищение ее поклонников.

"Я думаю, это будет моим свадебным платьем", - написала она.

"Черный аист", "Блатной черный лебедь", "Шикарная, как всегда", "Одним словом, статус", "Шикарная", "Вы неподражаема", "Красотка", "Крутое платье", - восхитились фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969785-ty-takoy-blagodarnyy-konechno-reshetova-upreknula-timati-iz-za-slov-ob-ih-syne-foto/