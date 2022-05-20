Айым Сейтметова рассказала о ссорах с мужем и объяснила, зачем получила визу в США на 10 лет

Айым Сейтметова с мужем. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова рассказала о том, как думала о разводе с мужем после их ссор. Она также объяснила, зачем решила получить визу в США на 10 лет, передает NUR.KZ.

Знаменитость пообщалась со своими подписчиками в Instagram, предложив им позадавать ей интересные вопросы. Один из поклонников спросил, какие страны посещала Айым.

В ответ девушка назвала Таиланд, Китай, ОАЭ, Южную Корею, Россию, Египет, Турцию, Испанию, Италию, Венгрию, Кыргызстан.

"Хочу теперь в Америку! Виза есть аж на десять лет. Уже восемь. И в Японию", - озвучила свои планы Сейтметова.

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Она также объяснила, когда и зачем получила визу в США.

"В 2020 году в марте я получила визу. До карантина. Мы собирались отправиться в свадебное путешествие в Штаты. Но не тут-то было. Коронавирус и мировая пандемия, которая растянулась аж на два года. Сейчас я родила, хотим, чтобы доча немного подросла и слетать. Визу дали сразу на 10 лет", - поведала Айым.

Айым Сейтметова с мужем. Фото: instagram.com/aiymsm

Другая серия вопросов касалась взаимоотношений актрисы с мужем.

"Я вообще первый год после свадьбы думала, что мы по итогу не будем вместе. Часто не понимали друг друга и в особенности я разводилась каждую ссору. Я просто очень импульсивный человек, и язык - мой враг. Сейчас мы не упоминаем развод даже", - призналась представительница шоу-бизнеса.

Айым Сейтметова с мужем. Фото: instagram.com/aiymsm

При этом, со словам Айым, они с мужем никогда не приходили из-за ссор к решению пожить отдельно.

"Если это произойдет, то это конец, мне кажется. Как бы сильно вы ни поругались, не живите отдельно и не берите пауз", - посоветовала она.

Айым Сейтметова с мужем. Фото: instagram.com/aiymsm

Тем не менее, разногласия случаются в паре и сейчас, но решаются они несложно.

"Разумеется, бывают, как и во всех здоровых отношениях. В последнее время решаются очень быстро и просто. Разговариваем без агрессии и криков. Если чувствуем, что кто-то из нас не готов еще говорить, оставляем на потом. Пора забыть о гордости, у нас ребенок", - заявила актриса.

Айым Сейтметова с мужем. Фото: instagram.com/aiymsm

Как оказалось, Айым скоро предстоит перенести операцию. Какую именно, артистка не уточнила, но призналась, что очень переживает из-за вынужденной разлуки с дочерью.

"Я ее нереально сильно люблю, любовь к ней растет с каждым днем. При взгляде на нее мое сердце тает, от милоты аж скручивает, мурашки бегут. А когда плачет, болит сердце. Если меня нет рядом, все мысли о ней, постоянно думаю, как она, что делает.

Скоро ожидается поездка в Нур-Султан на день и операция моя, где я должна буду день пролежать в больнице под наблюдением. Не представляю, что я буду чувствовать", - написала Сейтметова.

Story Айым Сейтметовой. Скрин: instagram.com/aiymsm

Актриса также попросила перестать подозревать у нее послеродовую депрессию.

"У меня есть сильнейшая поддержка в лице мамы (ене), помощницы по дому, я также работаю, выезжаю по делам, у меня нет времени грустить. Я создала для себя комфортные условия, чтобы избежать этой депрессии", - высказалась Айым.

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970266-ayym-seytmetova-rasskazala-o-ssorah-s-muzhem-i-obyasnila-zachem-poluchila-vizu-v-ssha-na-10-let/