"Пафоса на три виллы": Алуа Конарова сравнила европейцев и жителей СНГ

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова сравнила образ жизни жителей Европы и СНГ. Она высказалась также об их отношении к предметам роскоши и финансовым тратам, передает NUR.KZ.

Конарова, сейчас проживающая в Турции, поделилась своими наблюдениями с подписчиками в Instagram.

"В офисе застройщика наблюдаю, как приходят наши (СНГ) в "луи виттонах", толстых золотых цепочках на шее, запястье, кольцах на каждом пальце, в "гуччидольчегабанно" обувях и сумках (все бренды мира сразу, поверьте). Пафоса на три виллы по миллиону евро, презрения, как будто на помойку пришли. Так и уходят, оставляя толстый шлейф нишевых ароматов, но ничего не купив, ибо дорого им премиум-класса апартаменты.

В тоже время на велике приезжает европеец в растянутой футболочке, шортах и шлепанцах, скромно улыбаясь, покупает таки ту самую виллу за миллион евро и также тихонечко, незаметно уезжает на велике в закат", - рассказала продюсер.

Она отметила, что чем человек богаче духовно, тем проще он одет и невероятно скромен в быту.

"Деньги для такого человека - инструмент, не более. Ляпать на себя все и сразу и вести себя при этом горделиво, напоказ - удел глупцов, нищих душой и умом", - высказалась Алуа Курманалиевна.

Подписчики Конаровой решили поддержать поднятую ею тему.

"Ой, как же это грустно и печально наблюдать, увы, это почему-то присуще нашим людям (СНГ). Вся эта внешняя погоня за мишурой, а внутри, увы, иногда очень очень пусто", "Какое точное наблюдение", "Духовное богатство незримо и неуловимо, но ощутимо. И не для каждого", "Алуа, как вы правы! Сплошь и рядом такое! Куда катится мир?! С такими людьми даже общаться не хочу, все на понтах", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970231-pafosa-na-tri-villy-alua-konarova-sravnila-evropeytsev-i-zhiteley-sng/