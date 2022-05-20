"Это уникальный народ": Самойлова показала свою встречу с африканским племенем масаи (видео)

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова вместе с мужем и детьми отправилась в гости к африканскому племени масаи и показала, как оно живет. Своими впечатлениями от встречи с жителями Африки и их обычаев блогерша поделилась с подписчиками, передает NUR.KZ.

В своем Instagram звезда соцсетей показала, как с семьей навестила членов племени масаи.

Как оказалось, Оксана на протяжении четырех лет изучала историю и культуру племени.

"Но когда я вчера увидела вживую, как они реально живут, я офигела. Это просто шок. Мы приехали к гости к племени масаи. Хочу рассказать вам немного о них, чтобы вы поняли, насколько это уникальный народ для нашего времени. Людей сейчас не едят", - пошутила Самойлова.

Она добавила, что масаи - едва ли не единственное племя, полностью сохранившее свои традиции и обряды, включая самые экзотичные.

"Это не племя с декорациями для туристов, это реальные масаи. У масаи нет паспортов. Они едят очень много мяса, пьют молоко, а также кровь скота, при этом не охотятся и ничего не выращивают. Обратите внимание на уши. Чем больше дырка в ухе и чем больше по размеру украшения можно в нее вставить, тем круче. Женщины племени масаи в обязательном порядке бреют себе волосы и брови", - объяснила Оксана.

Звездное семейство отправилось в гости к племени, предварительно купив в подарок корову.

"Деревни масаи - это жилища 3-5 семей. Хижины, выстроенные в круг, ограждаются частоколом от диких зверей, вот и деревня. Строится жилище из сплетенных веток, облепленных навозом. Дом, конечно, меня шокировал", - призналась бизнесвумен.

По словам Самойловой, скот - главное, что есть в жизни племени с учетом того, что оно не охотится.

"Чем больше коров, тем ты круче", - пояснила она.

Дети супругов остались в восторге от посещения племени.

"И знаете, что самое удивительно? Они не хотят ничего менять, масаи - одно из немногих племен, нерушимо сохраняющих свои обычаи до сегодняшнего дня, хотя многие из них небезопасны и противозаконны.

Нас пригласили еще на церемонию огня, но дети уже слишком сильно измазались в навозе и нам пришлось уехать домой", - посмеялась Оксана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970198-eto-unikalnyy-narod-samoylova-pokazala-svoyu-vstrechu-s-afrikanskim-plemenem-masai-video/