"Считала главной ценностью деньги, успех": Анфиса Чехова об изменении своего отношения ко всему

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что раньше считала самой большой ценностью деньги, славу и успех, но теперь это изменилось. Она высказалась о любви и значимости людей вокруг, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Анфиса, которая часто пишет философские посты, решила порассуждать на тему человеческих ценностей.

"В юные годы я думала, что самое важное в жизни - построить хорошую карьеру, разбогатеть, удовлетворить свои амбиции. Я считала главной ценностью деньги, славу, успех. Но с возрастом я осознала, что единственная ценность на этой земле, помимо ее природных ресурсов, это люди! Любимые, близкие, родные, случайные, ненавистные, отвратительные - все эти люди и все встречи и взаимодействия с ними - это величайшая земная ценность!" - написала Чехова.

Она отметила, что только через других людей человек познает себя, любовь и видит свои слабости, силу и учится самому главному - состраданию.

"Если в погоне за деньгами ты просрал самое ценное - живых родителей, которым ты столько мог дать любви и заботы, самых теплых и верных возлюбленных и друзей, своих детей, из которых что выросло, то выросло, была ли твоя жизнь чем-то осмысленным? Что есть у тебя в итоге? То, что сгниет, стлеет, забудется, перейдет в чьи-то руки, и неизвестно еще, сделает ли его счастливым, или развратит и приведет на самое дно?

Люди! К которым ты был невнимателен, которых ты осуждал, не замечал, унижал и убивал острым жалом своего бескрайнего эгоизма! Люди, на чье место даже не пытался встать, в чью шкуру не пробовал влезть! Тот, кто протягивал тебе руку в сложную минуту, делился ценными советами, учил, любил, грел, проникал в душу, согревал тело. Все эти люди - единственное, ради чего стоит возвращать на эту землю вновь и вновь", - заявила телеведущай.

В ответ подписчики Анфисы в очередной раз удивились ее мудрости.

"Это надо перечитывать каждое утро как "Отче наш"! Очень сильно и точно сказано", "Какая глубина! Заслуживает уважения!", "Да, согласна, что люди - это ценность. На самом деле у каждого человека разные ценности в разный период времени", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970015-schitala-glavnoy-tsennostyu-dengi-uspeh-anfisa-chehova-ob-izmenenii-svoego-otnosheniya-ko-vsemu/