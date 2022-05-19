Тимур Балымбетов о браке: Мужчина не должен жениться, пока не "разведется" с матерью

Тимур Балымбетов с женой. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов с нежностью высказался о жене, сравнив Лауру с горами. Он также озвучил свое мнение о том, что мужчина должен "развестись с мамой", прежде чем вступать в брак, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков в Instagram спросил Тимура, что ему нравится в супруге каждый день и какая она.

"Она у меня как горы. Вроде видишь их каждый день, и каждый день они поражают и удивляют чем-то новым. Их невозможно узнать до конца, можно лишь восхищаться неустанно и благодарить, что они есть в твоей жизни!" - заявил Балымбетов, выложив фото алматтинских гор.

Story Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

Другая подписчица пожаловалась интервьюеру, что постоянно получает упреки от свекрови, из-за чего была вынуждена уйти от мужа.

"Недавно услышал классную фразу, которая нам, казахам, покажется дикой и кощунственной. Но я хочу, чтобы все молодые парни и девушки услышали ее: "Мужчина не должен жениться на своей женщине, пока не "разведется" со своей матерью". Было бы прекрасно, если бы можно было это разглядеть в начале. В целом для этого люди и присматриваются друг ко другу, Это очень важный вопрос", - прокомментировал жалобу пользовательницы соцсети Тимур.

Story Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

Ранее Тимур Балымбетов обсудил со звездными отцами воспитание детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969976-timur-balymbetov-o-brake-muzhchina-ne-dolzhen-zhenitsya-poka-ne-razvedetsya-s-materyu/