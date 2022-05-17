"Быть любимой - это счастье": Волочкова похвасталась, что бойфренд арендовал ей остров

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова в настоящее время отдыхает в Турции. Артистка отметила, что влюбленный мужчина арендовал для нее частный остров, передает NUR.KZ.

"Как же я люблю море! И прекрасную компанию и красивую обстановку. Меня переполняют эмоции влюбленности! С очень красивым, сексуальным и достойным человеком.

Только не стоит нас разыскиваться и выслеживать. Это частный отдельный остров, арендованный им. Так что у меня теперь волшебный фотограф!" - призналась Волочкова, опубликовав фото с отдыха в Instagram.

46-летняя балерина тщательно скрывает своего ухажера. Она призналась, что ей приятна его компания. На видеокадрах, опубликованных в сторис, Анастасия показала роскошный букет роз, а также шикарные апартаменты, в которых остановилась. В сопровождении загадочного бойфренда Волочкова прокатилась на яхте.

"Быть любимой - это счастье", - написала она.

Пользователи соцсети оставили язвительные комментарии, вспомнив о ее предыдущих романах.

"А Димасик где?", "Не льстите себе, кому вы нужны, чтобы вас выслеживать и разыскивать", "У олигархов девушки посвежее лет на 25!", "Уж если банщика всему свету показала, достойного, сексуального мужчину уж точно всем разрекламировала бы", "Олег, Вовчик, Мишаня, Димасик, теперь еще мистер Икс", "Настюш, в Турции нет частных отдельных островов. Угомони свои фантазии", - отметили они.

Верные же ее поклонники пожелали ей хорошего отдыха и отличного настроения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969739-byt-lyubimoy-eto-schaste-volochkova-pohvastalas-chto-boyfrend-arendoval-ey-ostrov/