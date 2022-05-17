"Самая уставшая семья России" отправилась на отдых с детьми в Африку (видео)

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова и Джиган, которых в шутку называют "самой уставшей семьей России" из-за очень частых путешествий, отправились в очередной отпуск. На этот раз звездные супруги с детьми выбрали местом отдыха Африку, передает NUR.KZ.

Кадрами своего нового путешествия блогерша поделилась в Instagram. Оксана с мужем и детьми получила возможность увидеть африканских животных в их естественной среде обитания.

Отель семья сняла прямо посреди саванны, а бассейн гостиницы расположился у водопоя животных. Таким образом, едва проснувшись, семейство столкнулось с разными животными.

"Ну разве может быть утро прекраснее? Я спать не могла сегодня, хотела проснуться скорее. Вот здесь ты плаваешь, и сюда приходят разные животные. Через 10 минут пришло штук 30 слонов. Это мы просто в отеле. Это мы даже на сафари не выезжали. Наблюдать животных в естественной среде - это непередаваемое удовольствие", - похвасталась Самойлова.

Затем Джиган с Оксаной и их четырьмя детьми отправились на сафари, где рассмотрели львов, гепардов, жирафов и неожиданно оказались в центре миграции антилоп.

"250 тысяч антилоп и мы в центре этой движухи. Потом мы встретили львиц с львятами и они кем-то ужинали", - не смогла сдержать восторга Самойлова.

Завершилось сафари пикником семьи на природе, а блогерша пожелала своим подписчикам тоже побывать в этом месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969665-samaya-ustavshaya-semya-rossii-otpravilas-na-otdyh-s-detmi-v-afriku-video/