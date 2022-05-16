"Люблю твои глаза": Айгуль Иманбаева заинтриговала фанатов снимком с незнакомцем

Айгуль Иманбаева с незнакомцем. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса Айгуль Иманбаева опубликовала интригующее фото с незнакомым мужчиной в соцсети, лица которого не показала. Озадаченные фанаты перебрали множество версий: одни решили, что Айгуль встретила любовь, другие предположили, что это розыгрыш, передает NUR.KZ.

"Люблю твои глаза, потому что в них есть я", - подписала Айгуль фото в Instagram, добавив смайлик в виде красного сердечка.

На снимке певица сидит за столом в компании неизвестного мужчины, который запечатлен на камеру со спины. Певица в вечернем платье с мягкими локонами выглядит очень привлекательно. Айгуль смотрит с нежностью на своего спутника.

Подписчики не могли не отреагировать на столь загадочное фото. Одни искренне порадовались за Айгуль, решив, что она наконец нашла своего избранника, другие уверены, что актриса просто шутит. А третьи предположили, что это кадры со съемок нового фильма.

"Женщина в любом возрасте достойна счастья", "Началось, почему артистки не показывают лица своих парней?!", "Ну прям как молоденькая девочка, можно же нормально лицо показать, уже не дети же", "Это Сабит?", "Какая замечательная новость!", "Будьте счастливы", "Интрига", "Любовь или кино?", "Парень с бородой", "Уау, когда свадьба?", "Любите вы шутить", - гласят комментарии.

Напомним, недавно Айгуль Иманбаева с размахом отметила 45-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969453-lyublyu-tvoi-glaza-aygul-imanbaeva-zaintrigovala-fanatov-snimkom-s-neznakomtsem/